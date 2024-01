20-Jähriger randalierte in Gerloser Après Ski-Lokal und schrie bei Festnahme „Heil Hitler“

Weil er sich aggressiv verhielt, wurde ein 20-jähriger Deutscher am Donnerstag eines Après Ski-Lokals in Gerlos verwiesen. Schließlich randalierte er und attackierte einen Polizisten.

Gerlos – Am Donnerstagabend gegen 20 Uhr wurde ein 20-jähriger Deutscher in Gerlos von Security-Bediensteten aufgrund seines aggressiven Verhaltens eines Après Ski-Lokals verwiesen. Da der Mann nicht kooperationsbereit war, versuchten herbeigerufene Polizisten aus Zell am Ziller den Mann zu beruhigen.