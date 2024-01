Beim Queren der Straße: 13-Jähriger in Rum von Auto angefahren und verletzt

Rum – Am Freitagabend wurde in Rum ein 13-jähriger Bub von einem Auto erfasst und verletzt. Der Jugendliche war gerade aus einem Linienbus ausgestiegen und wollte die Siemensstraße hinter dem Bus zügig überqueren, berichtet die Polizei. Ein in Richtung Westen fahrender 21-jähriger Autolenker hatte keine Chance zum Ausweichen und erfasste den Buben mit der linken Seite des Autos.