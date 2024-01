Mit Radau in den Fasching: In Schlitters sind die Affen los

Nicht weniger als 25 Gruppen mit vielen Wagen aus dem gesamten Zillertal und dem Inntal und an die 500 Mitwirkenden sorgten am Dorfplatz für ein gehöriges Spektakel. Die Gemeinde war in den 1950er- und 1960er-Jahren schon einmal weitum bekannt für spektakuläre Umzüge. Dann wurde es für Jahrzehnte ruhig. Bis zum Jahr 2017, in dem wieder eine Neuauflage startete.