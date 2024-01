Heimsieg für Doppelsitzer bei Eliminator-Rennen in Umhausen

Umhausen - Maximilian Pichler und Nico Edlinger haben beim Naturbahnrodel-Weltcup in Umhausen am Schlusstag in den Eliminator-Rennen doch noch für einen österreichischen Sieg gesorgt. Sie gewannen am Sonntag im Doppelsitzer vor zwei italienischen Schlitten. Im Einzel musste sich Riccarda Ruetz nur der Südtirolerin Evelin Lanthaler geschlagen geben, Michael Scheikl wurde hinter drei Fahrern aus dem Nachbarland Vierter.