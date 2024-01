Hypo Tirol wahrte die weiße Weste im Grunddurchgang

Innsbruck – „Unser Ziel ist es, kein Spiel im Grunddurchgang zu verlieren und als Erster in die Play-offs zu gehen. Das bedeutet, dass wir uns drei Punkte von dieser Partie erwarten.“ Hypo-Headcoach Stefan Chrtiansky ließ keinen Zweifel daran, was er von seinem Team bei dem Duell mit Union Waldviertel sehen wollte. Doch nach dem souveränen 25:15 in Satz eins gewannen die Niederösterreicher den zweiten mit 25:22. „Da waren wir unkonzentriert“, gestand Chrtiansky.