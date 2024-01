München gegen rechts: Polizei rechnet mit 25.000 Menschen

München – Die Beteiligung an den Demonstrationen gegen Rechtsextremismus übertrifft deutschlandweit die Erwartungen – und auch in München stellen sich die Einsatzkräfte auf mehr Menschen ein als zunächst gedacht. „25 000 plus X", sagte eine Polizeisprecherin am Sonntagvormittag. Noch zur Wochenmitte hatte die Stadt mit 10.000 bis 20.000 Teilnehmern gerechnet, die am Sonntagnachmittag unter dem Motto „Gemeinsam gegen rechts" am Siegestor zusammenkommen wollen. Am Samstag ging die Münchner Polizei von bis zu 25.000 Menschen aus.