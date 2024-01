39-Jährige bei Bergeralm von Rodel erfasst und am Rücken verletzt

Steinach am Brenner – Verletzungen am Rücken erlitt am Sonntagnachmittag eine 39-Jährige bei einem Unfall auf der Rodelbahn "Bergeralm" in Steinach am Brenner. Die Frau war gemeinsam mit ihrem sechsjährigen Sohn die Bahn hinuntergefahren, als sie auf etwa halber Strecke abstieg. Kurz darauf wurde die Frau in einer Rechtskurve von einem 17-jährigen Rodler von hinten erfasst. Sie stürzte mit dem Rücken auf die Rodelbahn.