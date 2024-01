SPÖ sammelte Lebensmittel für Rotkreuz-Tafeln im Bezirk Kitzbühel

Kitzbühel – Mehrere SPÖ-Ortsorganisationen sind wochenlang im Bezirk Kitzbühel unterwegs gewesen und haben Lebensmittel gesammelt, um sie im Bezirk an jene zu geben, die sie am dringendsten brauchen. Zusammengekommen sind durch die Aktion schließlich mehrere hundert Kilogramm an einwandfreien Lebensmitteln, die von der SPÖ an die Rotkreuz-Lebensmitteltafeln in Kitzbühel und im Brixental geliefert wurden – ergänzt mit ebenso dringend benötigten Hygieneartikeln als zusätzliche Direktspende der SPÖ in der Stadt Kitzbühel.