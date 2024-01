Tierischer Machtwechsel: Platter „übernimmt“ von Van Staa den Alpenzoo

Innsbruck – Das Sprichwort „man trifft sich immer zwei Mal im Leben“ trifft wohl auch auf die beiden Ex-Landeschefs Günther Platter und Herwig van Staa (beide ÖVP) zu. Denn einst gaben sich die beiden Altlandeshauptleute bei der politischen Amtsübergabe die Klinke in die Hand – am Montag kam es erneut zu einer Staffelübergabe.

Platter löste Van Staa nach 30 Jahren als Präsident des Innsbrucker Alpenzoos ab. Das teilte der Zoo am Montag in einer Aussendung mit. Platter war vor wenigen Tagen einstimmig in einer außerordentlichen Präsidiumssitzung in diese ehrenamtliche Position gewählt worden.