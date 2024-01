Räuber nach gescheiterten Überfällen festgenommen

Ein 43-Jähriger hatte eine Tankwartin und später einen Verkäufer bedroht. Erfolglos. Auf der Flucht vor aufmerksamen Polizisten außer Dienst wurde er rasch geschnappt.

Graz – Ein 43-Jähriger ist am Sonntag in Graz festgenommen worden, nachdem er binnen zwei Stunden gleich zwei Mal einen Raubversuch unternommen hatte. Bei einer Tankwartin war er gescheitert, weil die Frau fliehen konnte. In einem Fast Food-Lokal alarmierte ein Mitarbeiter gleich nach seiner Drohung die Polizei. Zu allem Überfluss befanden sich noch zwei Polizisten im Lokal, die dienstfrei hatten. Sie verfolgten den Räuber, bis uniformierte Kollegen eintrafen und ihn arretierten.

Drohung nicht lesbar

Der vorerst Unbekannte hatte kurz vor 14.00 Uhr eine Tankstelle in der Wiener Straße betreten, teilte die Landespolizeidirektion am Montag mit. Dort bedrohte der mit einer Kapuze notdürftig maskierte Mann eine Kassierin und forderte sie zur Herausgabe von Bargeld auf, in der Hand ein aufgeklapptes Messer. Die Frau rannte jedoch davon, woraufhin auch der Räuber ohne Beute flüchtete. Die Frau blieb unverletzt. Polizisten nahmen umgehend die Ermittlungen auf. Dabei fahndeten sie auch mit dem Bild aus der Überwachungskamera nach dem Mann.

Gerade einmal eineinhalb Stunden später, gegen 15.30 Uhr, betrat ein Unbekannter ein Fast Food-Lokal in der Conrad-von-Hötzendorfstraße. Dort schrieb er eine Drohbotschaft auf eine dort aufliegende Zeitung und übergab sie an einen Mitarbeiter am Schalter. Dieser konnte die Drohung jedoch nicht entziffern. Als ein weiterer Mitarbeiter die Geldforderung und von einer angeblichen Bombe am Körper des Mannes las, wurde sofort die Polizei alarmiert. Dem Räuber fiel auch noch das Messer aus dem Jackenärmel auf den Boden, er hob es auf und flüchtete.

Flucht dauerte wenige Minuten