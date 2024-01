Nach Diebstählen in Söll und Westendorf: Verdächtige ausgeforscht

Söll, Westendorf – Zwei Slowaken stehen im Verdacht, vor zehn Tagen aus einer Hotelrezeption in Söll ein Trinkgeldsparschwein mit einem dreistelligen Eurobetrag gestohlen zu haben. Nach weiteren Erhebungen der Polizei gelang es, den Männern auch Diebstähle von elektrischen Zahnbürsten und einer Lautsprecherbox nachzuweisen.

In Westendorf konnte eine 23-jährige Niederländerin als Tatverdächtige ausgeforscht werden. Sie soll am 15. Jänner in einer Bar eine Jacke mit einer darin befindlichen Geldtasche gestohlen haben. Die geständige Frau wird angezeigt. (TT)