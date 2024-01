Matrei am Brenner – Am Dienstagabend brach in einem Proberaum in Matrei ein Feuer aus. Die alarmierte Freiwillige Feuerwehr Matrei am Brenner konnte den Brand rasch löschen. Laut Polizei hat wohl ein Rauchrohr eines alten Kaminofens zu viel Hitze an eine Holzwand abgegeben und diese dadurch in Brand gesetzt. Verletzt wurde niemand. (TT.com)