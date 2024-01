Matrei am Brenner – Am Dienstagabend brach in einem Proberaum in Matrei ein Feuer aus. Aktuell kämpfen Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren Matrei am Brenner und Pfons gegen die Flammen an. Zum Brand kam es ersten Informationen zufolge offenbar wegen eines Heizofens. Verletzt wurde laut Landespolizeidirektion niemand. (TT.com)