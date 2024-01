Hoteldieb muss in Vorarlberg per Hubschrauber ins Gefängnis gebracht werden

Bregenz/Hirschegg – Ein 64-jähriger Deutscher ist am Dienstagnachmittag in Hirschegg im Kleinwalsertal von einem Hotelbetreiber erwischt worden, als er im Büro des Hotels Geld aus einer Handkasse stahl. Wegen eines Haftbefehls wird der Mann in die Justizanstalt Feldkirch eingeliefert. Das geht laut Polizei nur per Hubschrauber: Das Kleinwalsertal ist nur über deutsche Straßen erreichbar, und österreichische Behörden dürfen deutsche Festgenommene nicht über deutsches Staatsgebiet transportieren.