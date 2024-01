Zwei Junglöwen im steirischen Tierpark Herberstein eingeschläfert

Graz – 2019 wurde die Geburt der steirischen "Königskinder" namens Maximus, Spartacus und Tiberius noch gefeiert. Die Herbersteiner Löwen gehörten der Unterart der Berberlöwen an, in freier Wildbahn ist die Gattung nahezu ausgestorben. Gezüchtet werden diese Löwen nur in wenigen Zoos in Europa, der derzeitige Bestand liegt schätzungsweise bei ca. 80 Tieren weltweit.