TT-Nil-Kreuzfahrt mit der MS Queen's Vision

Eine Reise durch das Land der Pharaonen inklusive Badeverlängerung in El Gouna am Roten Meer: Luxor - Kom Ombo - Assuan - Edfu - Esna - Qena - Theben West (Tal der Könige) - Karnak - Luxor - El Gouna

Eine Nil-Kreuzfahrt ist eine der beliebtesten Arten des Reisens, bei der Sie den majestätischen Nil in Ägypten erkunden können. Während der Kreuzfahrt haben Sie die Möglichkeit, antike Tempel, historische Stätten und atemberaubende Landschaften entlang des längsten Flusses der Welt zu besichtigen. Begleiten Sie uns auf einer Zeitreise durch das Land der Pharaonen und erleben Sie zwischen Luxor und Assuan erleben Sie die herausragendsten Zeugnisse der ägyptischen Geschichte.

Diese TT-Flusskreuzfahrt durch Oberägypten bietet Ihnen innerhalb einer Woche mehr Flussfahrterlebnis und zusätzliche Besichtigungen zum Besuch der einzigartigen Tempel und Gräber der alten Pharaonen. Wählen Sie auf der MS Queen’s Vision Ihre Kabine und genießen Sie während Ihrer Reise alle Vorzüge an Bord. Dazu verwöhnt Sie eine aufmerksame Schiffscrew, damit Sie sich auf diesem komplett neu und großzügig gestalteten First-Class-Nilschiff besonders wohlfühlen. Ebenfalls neu auf den einwöchigen Kreuzfahrten ist das Verpflegungsangebot all inclusive light, das neben den täglichen Mahlzeiten und einer Teestunde alle Softdrinks und Heißgetränke sowie ein Angebot an lokalem Wein und Bier während Mittag- und Abendessen bereits einschließt.