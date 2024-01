Kerze löste Wohnungsbrand in Innsbruck aus: Dank Nachbar alle Bewohner in Sicherheit

Innsbruck – Eine Kerze hat am Mittwochnachmittag einen Wohnungsbrand in der Landeshauptstadt ausgelöst. Wie die Polizei in einer Aussendung berichtet, hatte sie die 85-jährige Bewohnerin im Wohnzimmer angezündet und dann vergessen. Die Frau ging einkaufen. Währenddessen dürfte die Kerze auf den Boden gefallen sein und ein Papier entzündet haben. Von dort aus breiteten sich die Flammen aus.