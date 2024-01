Wie Marcel Hirscher! Tiroler Ski-Ass holt Doppel-Gold bei den Olympischen Spielen

Die Tirolerin Maja Waroschitz mutiert zur Überfliegerin der Olympischen Jugendspiele in Südkorea. Nach Gold in der Kombi carvte die 17-Jährige auch im Slalom zum Sieg und wandelt damit auf den Spuren eines ganz Großen.

Innsbruck – „Unbeschreiblich! Die Hymne ein zweites Mal zu hören ist einfach cool. Gerne mehr davon!“ Die Tiroler Skirennläuferin Maja Waroschitz strahlt in Jeongseon von einem Ohr bis zum anderen. Nach Gold in der Kombination schlug die 17-Jährige bei den Olympischen Jugendspielen nun auch im Slalom zu. So wie einst Ski-Ass Marcel Hirscher. 2018 gelang dem Salzburger noch dazu am selben Austragungsort bei den Spielen der „Großen“ ebenfalls Doppelgold (RTL, Kombination), Matthias Mayer gewann dort auch Gold in der Abfahrt.