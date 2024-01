„Ein Bücher-Ermöglicher“: Verleger Christian Brandstätter gestorben

Der Wiener Verleger Christian Brandstätter ist in der Nacht auf Donnerstag nach kurzer Krankheit überraschend verstorben. Das gab der Brandstätter Verlag bekannt. Christian Brandstätter, der den Verlag im Jahr 1982 gegründet hatte, wurde 80 Jahre alt. Bis zuletzt arbeitete er an seinen Projekten wie der Bildrechtsagentur brandstaetter images oder an der Bildrecherche für das Buch „Wien und die wilden 20er Jahre“.