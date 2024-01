„Es hängt alles vom Freitag ab“: Warmes, nasses Wetter gefährdet Rennen in Garmisch

Garmisch – Mit Rang fünf durch den Tiroler Manuel Feller im Schladming-Nachtslalom endete am Mittwoch eine intensive Phase im Ski-Weltcup, doch bereits am Samstag geht es im dichten Programm weiter. Und das bringt einige Sorgen mit sich. „Es wird sehr schwierig. Es hat heute viel geregnet, es hängt alles vom Freitag ab. Den müssen wir überstehen, da wird es leider auch noch sehr warm“, blickte FIS-Renndirektor Markus Waldner auf die beiden Super-G-Bewerbe in Garmisch-Partenkirchen voraus.