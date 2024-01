Für Tiroler Odor geht es vom EM-Podest zurück in den Weltcup

Salt Lake City – Im legendären Thialf-Eisstadion von Heerenveen konnte sich Gabriel Odor kaum mehr bremsen: „Es ist genial, die Emotionen sind unglaublich, ich bin so happy und stolz!“ Kurz zuvor hatte der Tiroler Eisschnellläufer mit EM-Silber in den Niederlanden Historisches geschafft, es war der Ritterschlag für den 23-jährigen Grinzener. Nun kehrt Odor heute wieder in den Weltcup zurück, drei Wochen nach dem Erfolg im Massenstart warten die Bewerbe in Salt Lake City (USA).