Mordalarm in Zell am Ziller: 78-Jähriger soll pflegebedürftige Ehefrau erstickt haben

Zell am Ziller – Ein Wohnhaus in Zell am Ziller war vermutlich bereits am Donnerstag Schauplatz einer Tragödie. Wie das Landeskriminalamt mitteilt, fanden dort zwei Menschen einen gewaltsamen Tod: „Wir gehen davon aus, dass der 78-jährige Ehemann seine pflegebedürftige Frau (72) erstickt und dann sich selbst das Leben genommen hat“, sagt der stellvertretende LKA-Chef Gert Hofmann.