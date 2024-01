Das große „Woke“-Glossar: Was bedeuten „Gatekeeping“, „Gaslighting“ und Co eigentlich?

Wenn Body Shaming in Victim Blaming umschlägt, die Boomer durch Swarming die Trolle triggern und dann auch noch die Cis-Männer zum Mansplaining ausrücken – dann ist es Zeit, die Awareness zu steigern. Awareness bedeutet Bewusstsein – so viel sei an dieser Stelle verraten. Wer wissen will, was all die anderen Begriffe heißen, denen man selbst in Alltagsgesprächen nicht mehr entkommt, liest hier weiter.