Starker Zustrom: 3000 bei Kundgebung gegen Rechts in Innsbruck

Eine Kundgebung unter dem Motto „Aufstehen gegen Rechts – Tirol für Demokratie und Vielfalt" am Innsbrucker Landhausplatz stieß am späten Freitagnachmittag auf starke Resonanz. Zwei Innsbrucker Studentinnen organisierten die Demonstration als Privatpersonen – nach dem Vorbild der großen Kundgebungen in Deutschland.