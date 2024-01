Gutschein-Lösung für Fernpass könnte auch am Felbertauern und Brenner kommen

Das „Gutschein-System“ zur Kompensation der neuen Maut am Fernpass dürfte ab 2025 auch am Brenner/Felbertauern Thema werden. EU-rechtlich werde die von der schwarz-roten Landesregierung präsentierte Maut-Regelung für die Fernpassstrecke halten, so EU-Rechtsexperte Obwexer.