Betrunkener attackierte in St. Anton Nachtportier und randalierte in Polizeiinspektion

Der 52-jährige Nachtportier wurde durch den Angriff im Kopfbereich verletzt. Nach der Festnahme randalierte der Täter in der Polizeiinspektion.

St. Anton am Arlberg – Vor einem Hoteleingang in St. Anton am Arlberg attackierte ein stark alkoholisierter 32-Jähriger einen Nachtportier. Der 52-Jährige erlitt dabei eine Rissquetschwunde im Kopfbereich.