König Charles dürfte Wochenende im Krankenhaus verbringen

London – Nach seiner Prostata-Operation dürfte der britische König Charles III. wohl mindestens noch das Wochenende im Krankenhaus verbringen. Der 75-Jährige hatte sich am Freitag wegen einer vergrößerten Prostata einer Operation unterzogen. Dem britischen Gesundheitsdienst NHS zufolge ist nach diesem Eingriff ein Klinikaufenthalt von bis zu drei Tagen üblich. Patienten werden aber selten am Wochenende entlassen.

Dem König geht es dem Vernehmen nach gut. Auch Königin Camilla (76), die am Freitag mehrmals in der privaten London Clinic in der britischen Hauptstadt gesehen wurde, sagte britischen Medien zufolge nach der OP, Charles sei wohlauf.