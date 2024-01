In einem Band: Das Lebenswerk des Tiroler Bildhauers Hans Pontiller

Hans Pontiller wurde 1887 in Jenbach geboren. Das Bildhauerei-Studium führte ihn an die Akademie nach Wien. Schon früh machte der Künstler von sich reden. Über Vermittlung seines Tiroler Landsmanns Architekt Clemens Holzmeister gestaltete Pontiller in den 1920er-Jahren mehrere Figuren für das Salzburger Festspielhaus.