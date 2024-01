Erster Icelandair-Flug aus Reykjavik in Innsbruck gelandet

Innsbruck – Am Samstag um 17.07 Uhr landete erstmalig eine Boing 737 Max der Icelandair mit 150 Passagieren an Bord am Flughafen Innsbruck. Die Airline ist kein gänzlich neuer Airlinepartner für den Innsbrucker Flughafen, wenngleich die Partnerschaft schon viele Jahre zurückliegt. Vor rund 40 Jahren gab es bereits eine Direktverbindung.