Stichwahl um Präsidentenamt in Finnland

Der neue Präsident Finnlands wird in einer Stichwahl ermittelt. In der ersten Runde der Abstimmung am Sonntag zeichnete sich kein klarer Sieger ab. Nach Auszählung fast aller Stimmen führte der Chef der konservativen Sammlungspartei, Alexander Stubb, mit 27,1 Prozent. Der Grüne Pekka Haavisto lag mit 25,7 Prozent an zweiter Stelle, gefolgt von Jussi Halla-aho von der nationalistischen Finnischen Partei mit 19,0 Prozent.