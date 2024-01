28 Millionen Euro für „Wilde Krimml“ in der Zillertal Arena

Zell, Gerlos – Sie ersetzen den „Krimml-X-Press“, der für seine eisigen Runden am höchsten und kältesten Punkt des Skigebiets berühmt-berüchtigt war. 28 Millionen Euro kosteten zwei neue Bahnen in der Zillertal Arena.

Bereits im vergangenen Winter wurde die 8er-Sesselbahn Kapauns in Betrieb genommen – in dieser Saison folgte die neue Verbindungsbahn „Wilde Krimml“. Am Samstag wurden die Großprojekte feierlich eröffnet.