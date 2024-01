Mit großem Partywochenende: Reutte feiert im Juli seine Stadterhebung

Ein riesiges Partywochenende steht im Juli in Reutte am Programm. Festakte zur Stadterhebung und einer neuen Städtepartnerschaft sowie das Bundesmusikfest ziehen Tausende Besucher in den Bezirkshauptort.

Möglicherweise wird neben der Stadterhebung am 20. Juli ein weiteres neues Kapitel in Reutte aufgeschlagen. Derzeit arbeitet die Gemeindeführung nämlich an einer Städtepartnerschaft mit Cles im Trentino. „Wir werden am 2. Februar eine Delegation aus Cles in Reutte begrüßen und die Weichen für eine Partnerschaft stellen. Diese muss dann allerdings noch von Rom bestätigt werden“, erklärt Salchner. Sollte es klappen, werde die neue Partnerschaft ebenfalls am 20. Juli besiegelt. Anschließend geht es beim „1. Stadtfest“ bis tief in die Nacht hoch her.