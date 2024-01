Nur einer von zwei Brüdern kam nach Hause: Suchaktion nach Schlägerei in Westendorfer Bar

Sachbeschädigung, eine Schlägerei und anschließende Suchaktion: In Westendorf hatte die Polizei am späten Samstagabend einiges zu tun.

Westendorf – Aufgrund einer vorausgegangenen Sachbeschädigung kam es am Samstag gegen 22.50 Uhr in einer Bar in Westendorf zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei niederländischen Urlaubsgästen (20 und 23 Jahre alt) und einem 25-jährigen Security-Mitarbeiter. Der 25-Jährige hatte die beiden Brüder aus den Niederlanden zur Rede gestellt, woraufhin es zur Schlägerei kam. Alle drei Beteiligten wurden unbestimmten Grades verletzt, verweigerten jedoch die ärztliche Versorgung.