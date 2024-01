Alkolenker verlor in Rum Kontrolle über Fahrzeug, drei Insassen verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Rum wurden in den frühen Sonntagmorgenstunden drei junge Männer verletzt. Der Lenker des Autos war alkoholisiert.

Rum – Am Sonntag kam es um 03.20 Uhr zu einem Verkehrsunfall in Rum. Ein 24-jähriger Österreicher war mit zwei 23-Jährigen mit seinem Auto in Rum unterwegs, als er im Kreuzungsbereich Bahnhofstraße/Murstraße/Schulstraße plötzlich die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor.