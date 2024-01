New York Times berichtet über Fortschritte in Verhandlungen über Waffenruhe

New York – In die Verhandlungen um eine Feuerpause im Gaza-Krieg und die Freilassung von Geiseln aus der Gewalt der Hamas kommt offenbar Bewegung. Die New York Times berichtete am Samstag, dass sich die Unterhändler unter Führung der USA einer Vereinbarung näherten, welche die Freilassung von mehr als hundert Hamas-Geiseln vorsehe. Im Gegenzug soll Israel demnach seinen Militäreinsatz im Gazastreifen für rund zwei Monate aussetzen.