Zwei Männer vor Nachtclub in Lustenau angeschossen und schwer verletzt

Zwei Männer wurden vor einem Nachtclub in Lustenau angeschossen und zum Teil schwer verletzt. Die Hintergründe der Tat sind noch völlig unklar.

Bregenz – Ein Unbekannter hat am späten Samstagabend vor einem Nachtklub in Lustenau zwei Männer angeschossen. Diese wurden nach Angaben der Polizei an den Extremitäten schwer verletzt, Lebensgefahr bestand jedoch keine.