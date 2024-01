ÖSV-Adler flogen im Teambewerb am Kulm zu WM-Silber

Bad Mitterndorf – Die österreichische Skiflug-Mannschaft hat zum Abschluss der Heim-WM am Kulm die Silbermedaille im Teambewerb gewonnen. Angeführt von Einzel-Weltmeister Stefan Kraft musste sich das rot-weiß-rote Quartett mit Michael Hayböck, Manuel Fettner und Jan Hörl am Sonntag vor 11.250 Zuschauern nur Titelverteidiger Slowenien geschlagen geben. Auf Gold fehlten 26,5 Punkte, Bronze holte sich Deutschland (-65,5). Für die ÖSV-Adler war es das erste Team-Flug-Edelmetall seit acht Jahren.

Die erhoffte Goldmedaille verspielten die Schützlinge von Widhölzl im ersten Durchgang, als der Rückstand auf Slowenien bereits 31,9 Punkte betrug. Das zuvor letzte Team-Edelmetall bei Skiflug-Weltmeisterschaften hatte die ÖSV-Equipe mit Bronze 2016 ebenfalls in der Steiermark geholt. Zuletzt waren Kraft und Co. dreimal in Folge leer ausgegangen, die bisherigen drei WM-Titel gewann Rot-Weiß-Rot in den Jahren 2008, 2010 und 2012.