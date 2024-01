Signas KaDeWe unter Druck: Benkos Luxus-Kaufhäuser vor der Pleite?

Berlin – Das KaDeWe in Berlin, das Alsterhaus in Hamburg und der Oberpollinger in München: Die Luxuskaufhäuser der KaDeWe-Gruppe waren die Vorzeige-Einkaufstempel von René Benkos Signa-Gruppe und wurden erst im vergangenen Oktober vom weltweit größten Kaufhaus-Verband (IGDS) als „innovativste Kaufhäuser der Welt“ ausgezeichnet. Als „Leuchtturm für den umliegenden Einzelhandel und bekannt für die besten Partys und Veranstaltungen“ wurde die KaDeWe-Gruppe gelobt, die ein „gehobenes, umfassendes und außergewöhnliches Erlebnis“ biete. Zu der Gruppe hätte auch das „Lamarr“ in der Wiener Mariahilfer Straße stoßen sollen, dessen Bau nach dem Signa-Kollaps allerdings stillsteht.