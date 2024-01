Skifahrer (80) rutschte nach Sturz in Kirchberg von Piste und erlitt Kopfverletzungen

Kirchberg – Auch am Sonntag ist es auf Tirols Pisten wieder zu teils schweren Unfällen gekommen. Im Skigebiet Kitz Ski in Kirchberg kam ein laut Polizei geübter Skifahrer (80) auf einer blau markierten Piste aufgrund eines Fahrfehlers zu Sturz, rutschte erst die Piste entlang und schlitterte dann rund 25 Meter über nicht präpariertes Gelände. Andere Skifahrer fanden den Verletzten am darunterliegenden Skiweg, setzen einen Notruf ab und leisteten Erste Hilfe. Der Mann erlitt Kopfverletzungen und musste vom Notarzthubschrauber „C4“ ins Krankenhaus St. Johann geflogen.