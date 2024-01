54-Jährige beim Langlaufen am Achensee schwer verletzt

Pertisau – Beim Langlaufen am Achensee ist am Sonntag eine 54-Jährige schwer gestürzt. Die Frau, die als Teil einer Gruppe in Pertisau unterwegs war, kam auf der Übungsloipe – ca. 100 m von der Straße/Mauthaus entfernt – zu Sturz und zog sich dabei schwere Oberschenkelverletzungen zu. Die Verletzte wurde vom Notarzthubschrauber „Heli 3“ ins Krankenhaus Schwaz geflogen.