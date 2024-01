Wohnheim auf Campingplatz in Niederösterreich fing Feuer: Nachbar rettete 77-Jährige

Hainfeld – Ein Nachbar hat am Sonntag eine 77-Jährige aus einem brennenden Mobilheim auf einem Campingplatz in Hainfeld im Bezirk Lilienfeld gerettet. Die Kleidung der Frau hatte Feuer gefangen, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich in einer Aussendung. Die lebensgefährlich verletzte Seniorin wurde per Notarzthubschrauber in das Wiener AKH geflogen.