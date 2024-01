Obduktion bestätigte Verdacht auf Mord und Suizid in Zell am Ziller

Zell am Ziller – Im Fall eines Verdachts auf Mord und Suizid in Zell am Ziller hat am Montag eine Obduktion die Vermutungen der Ermittler bestätigt. Demnach soll vergangenen Donnerstag ein 78-Jähriger seine stark pflegebedürftige Ehefrau erstickt und anschließend Suizid begangen haben. Zu den weiteren Hintergründen der Tat gebe es keine weiteren Erkenntnisse, hieß es von der Polizei.