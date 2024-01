Jahresprogramm vorgestellt: Schloss Ambras wird barrierefrei

Der KHM-Museumsverband startet ins 2024 ‒ mit einer Rekordbilanz und den Vorschauen aus Wien und der Außenstelle Innsbruck.

Innsbruck, Wien ‒ Es war das letzte Mal, dass Generaldirektorin Sabine Haag in Wien das Jahresprogramm für das Kunsthistorische Museum (KHM) vorstellte. Am Montag sogar gemeinsam mit einer Rekordbilanz: 2023 war das wirtschaftlich erfolgreichste Jahr für den KHM-Verband, der Gesamterlös liegt bei 17,2 Mio. Euro. Ob Jonathan Fine, diesen Erfolgskurs weiterfahren kann, zeigt sich ab 2025. Dann übernimmt der Noch-Direktor am Welt Museum, die Leitung des KHM-Verbandes. Er wird also auch dem Tiroler Schloss Ambras vorstehen.

Der Museumsverband, dem neben dem Kunsthistorischen Museum in Wien und dem Schloss Ambras in Innsbruck auch das Theatermuseum Wien, die Kaiserliche Wagenburg, die Kaiserliche Schatzkammer und der Theseustempel Wien angehören, zählte 2023 1,7 Mio. BesucherInnen. Das bedeutet ein Plus von 25 Prozent im Vergleich zum Jahr davor und das Anknüpfen an die Vor-Corona-Zeit, hieß es am Montag aus dem Kunsthistorischen Museum.

Die Sonderschau "Schauen erlaubt?" blickt ab Juni auf Menschendarstellungen und die Neugier auf körperliche Unterschiede. Zu sehen u.a. Enrico Gonsalvus "Sohn des 'Haarmannes'". © KHM-Museumverband

In Innsbruck gab Schloss-Ambras-Direktorin Veronika Sandbichler ihr Jahresprogramm bereits bekannt – gemeinsam mit der Ankündigung, dass das Schloss im Frühsommer endgültig für alle BesucherInnen barrierefrei begehbar sein soll. Seit November wird am Hochschloss und dem historischen Liftschacht gebaut. Zum Thema Diversität soll auch die diesjährige Sonderausstellung (ab 20. Juni) „Schauen erlaubt? Vielfalt Mensch“ passen, die die Darstellung unterschiedlichster Menschen vom 16. bis zum 18 Jahrhundert untersucht und dabei auch das Interesse an körperlichen Unterschieden in den Fokus rückt.

Publikumsmagnet Rembrandt