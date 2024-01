Jakob Bürgler ab Mitte September neuer Innsbrucker Domprobst

Innsbruck – Am Montag gab die Diözese Innsbruck offiziell bekannt, dass der ehemalige Generalvikar und jetzige Bischofsvikar Jakob Bürgler neuer Probst der Dompfarre St. Jakob in Innsbruck wird. Das Vorschlagsrecht für die Stadtpfarre hat der Innsbrucker Stadtsenat, der Bürgler vorgeschlagen hat. Diözesanbischof Hermann Glettler hat Bürgler, der Universitätspfarrer bleibt, ernannt, der am 16. September nach der Feier zu 300 Jahre Kirchweihe der barocken Pfarr- und Domkirche St. Jakob sein Amt antreten wird.