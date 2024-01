Handy-Akku explodiert: Hotel in Fendels musste evakuiert werden

In einem Personalzimmer eines Hotels in Fendels kam es gestern Nacht zu einer Handy-Akku-Explosion. Verletzte gab es keine.

Fendels – In der Nacht von Montag auf Dienstag explodierte der Akku eines Handys in einem Personalzimmer eines Hotels in Fendels. Ein 42-jähriger Angestellter hantierte mit seinem Mobiltelefon, als das Handy explodierte und stark zu rauchen begann.