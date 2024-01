Der behutsame Modernisierer: Ehemaliger Burgtheaterdirektor Achim Benning mit 89 Jahren verstorben

Wien – Zehn Jahre lang, von 1976 bis 1986, leitete Achim Benning das Wiener Burgtheater. Er öffnete das Haus, an dem er, der gebürtige Deutsche, seit 1959 als Schauspieler engagiert war. Holte Gastregisseure nach Wien, Dieter Dorn zum Beispiel oder Hans Neuenfels, modernisierte den Spielplan, in dem er etwa Stücke des tschechoslowakischen Dissidenten (und späteren tschechischen Präsidenten) Vaclav Havel zur Uraufführung brachte – und arbeitete am gesellschaftspolitischen Profil des Burgtheaters. Angriffe selbsterklärter Traditionswahrer blieben nicht aus. Der Boulevard tobte als er etwa Elias Canettis „Komödie der Eitelkeiten“ ansetzte.

Am Dienstag ist Achim Benning, geboren 1935 in Magdeburg, im Alter von 89 Jahren in Wien gestorben. Auf ORF III kommt am Samstag, 3. Februar, um 8.45 Uhr, der neue Dokumentarfilm „Homo Politikus – Achim Benning“ zur Premiere.