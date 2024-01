Fasching in der Silberstadt

Vom Unsinnigen Donnerstag bis zum Faschingsdienstag gehört Schwaz den Narren und Kostümierten

In der Silberstadt wird die sogenannte 5. Jahreszeit seit jeher ausgiebig zelebriert. Nicht nur am Unsinnigen Donnerstag regieren in Schwaz die Narren: Nachdem in den vergangen Wochen beim großen Kindermaskenfest und der legendären Weibernacht bereits ordentlich gefeiert wurde, steht nun der Höhepunkt des Faschings bevor.

Unsinniger Donnerstag

Do., 8. Feber, Altstadt & Maximilianplatz, Schwaz, ab 10 Uhr

Am Unsinnigen Donnerstag steht Schwaz einen Tag lang auf dem Kopf. Im Rahmen der größten Party des Jahres wird die Silberstadt zur Narrenhochburg. Seit 1979 wird am Unsinnigen Donnerstag das große Narrentreiben ausgerufen – er gilt als „höchster Feiertag der Narren“ in der Region. Feste Bestandteile des Schwazer „Unsinnigen“ sind ab dem frühen Vormittag der Maskenaufmarsch der Schwazer Kindergärten, die Rathausbesetzung mit Schlüsselübergabe an die Narrenbürgermeister:in, die Narrendisco und die legendäre Maskenprämierung. Zudem dürfen sich Besucher:innen auf den traditionellen Einmarsch und die Aufführungen der Brauchtumsgruppe freuen.

Der Maskenaufmarsch der Kindergartler am „Unsinnigen“ und die närrische Übernahme des Rathauses sind Höhepunkte des Schwazer Faschings. © Stadtmarketing Schwaz

Erwartet werden auch in diesem Jahr bis zu 7.000 Feiernde aus dem ganzen Land. Ein abwechslungsreiches Musikprogramm und zahlreiche Attraktionen versprechen beste Unterhaltung für Erwachsene und Kinder. Auch in den meisten Geschäften der Innenstadt wird man am Unsinnigen kostümiert bedient. Freude und Ausgelassenheit stehen an diesem Tag im Vordergrund. Der Unsinnige Donnerstag ist die größte Veranstaltung dieser Art in Tirol und wird von der 1. Schwazer Faschingsgilde organisiert.

Rosenmontagball

Mo., 12. Feber, SZentrum, Schwaz, ab 14 Uhr

Am 12. Februar laden das Seniorenreferat der Silberstadt Schwaz zum Rosenmontagsball in das SZentrum. Pünktlich um 14 Uhr geht‘s los. Als Eintritt wird um freiwillige Spenden gebeten. Neben Musik von DJ Klaus Sjösten sorgen traditionelle Aufführungen für gute Stimmung. Der Ball soll eine Veranstaltung der Begegnung für Junge und Junggebliebene werden, so dass sich alle Altersgruppen auf der Tanzfläche vergnügen können. Das Seniorenreferat und GR Walter Egger freuen sich über zahlreiche Besucher:innen und fröhliche Stunden im SZentrum.

Faschingsdienstag

Di., 13. Feber, Altstadt, Schwaz, ab 18.30 Uhr

Der Faschingsdienstag bildet den krönenden Abschluss der Narrenzeit in der Silberstadt und wird traditionell mit Parade und dem „Nazeingraben“ der Brauchtumsgruppe Schwaz zelebriert.

„In Schwaz dahoam, in der Welt zu Gast!“ – Die Stadt Schwaz und der TVB Silberregion Karwendel richten heuer gemeinsam mit dem Tirolerbund am 3. Februar den Tiroler Ball im Wiener Rathaus aus. © Tirolerbund

Gastgeber beim Tirolerball in Wien

Dieses Wochenende ist es endlich soweit – die Silberstadt Schwaz, der TVB Silberregion Karwendel und der Tirolerbund laden zum Tirolerball ins Wiener Rathaus.

„Wir reisen mit über 850 Akteuren und Mitreisenden aus Tirol an“, sagt Bürgermeisterin Victoria Weber. Da die Stadt Schwaz gleich mehrere Musikkapellen, Schützenkompanien und Traditionsvereine hat, stellt sich die Frage: Wer darf mit? „Wir haben beschlossen, keinen auszuschließen, das Interesse war von Anfang an groß“, so die Bürgermeisterin.

Seit Monaten wird bereits geplant, getüftelt und organisiert: In der Ball-Nacht sorgen die Ursprung Buam, Die Ofenbankler, Vielsaitig, Egon & Friends, DJ Andy und die Partyband Hydra für Stimmung. Auftritte gibt es unter anderem von der Knappenmusikkapelle, der Brauchtumsgruppe Schwaz, dem Tanzstudio Caramba, dem TV Almrausch-Sölleite und dem TV D’Alpler Schwaz. Die Messe im Stephansdom Am Tag nach dem Ball wird musikalisch von der Stadtmusik Schwaz gestaltet. Alle Schwazer Schützenkompanien und Traditionsvereine sind darüber hinaus in mehrere Programmpunkte eingebunden.

