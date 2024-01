Positive Vorjahres-Bilanz: Kräftiges Umsatzplus für Firma Wedl

Mils – Das Tiroler Handelsunternehmen Wedl mit Hauptsitz in Mils bei Hall hat im Jahr 2023 ein kräftiges Umsatzplus verzeichnet. Die gesamte Wedl Gruppe – einschließlich Kaffee-Vertrieb, Immobilien und Beteiligungen – legte auf mehr als 650 Mio. Euro zu, das entsprach einem Plus um etwa zwölf Prozent, teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Im Kerngeschäft, dem Gastronomie-Großhandel, gab es ebenfalls eine Umsatzsteigerung um zwölf Prozent auf 448 Mio. Euro.