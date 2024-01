Sechsjähriger brach sich bei Skiunfall in Sölden einen Oberschenkel

Sölden – Der Skikurs am Giggijoch in Sölden endete für einen jungen Wintersportler am Dienstag in der Innsbrucker Klinik. Der sechsjährige Schweizer war am Nachmittag mit drei weiteren Kindern und einer Skilehrerin (18) auf der sogenannten „Funslope“ unterwegs, als er in einer Rechtskurve die Kontrolle verlor und stürzte.