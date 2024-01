DNA-Speicherung nicht ewig erlaubt, Polizei muss Notwendigkeit prüfen

Luxemburg – Die Polizei darf biometrische und genetische Daten von verurteilten Straftätern nicht einfach so, allgemein und unterschiedslos bis zu deren Tod speichern. Das widerspricht dem EU-Recht, entschied der Europäische Gerichtshof (EuGH) am Dienstag in Luxemburg. Stattdessen müsse regelmäßig überprüft werden, ob die Datenspeicherung zur Verhütung, Aufdeckung, Ermittlung oder Verfolgung von Straftaten notwendig ist.